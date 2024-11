Appuntamento sabato alle ore 17 all’antica trattoria “Stefani - da Benedetto“ in via del Borgo n.33 a San Lorenzo a Vaccoli per la conferenza su “Europa - Futuro della ristorazione, pesca sostenibile e nucleare“. L’incontro è promosso da associazione culturale Movimento Monarchici, associazione culturale Club Reale Italiano e Circolo Monarchico “Dante Alighieri Patto per la Patria“. Interverranno Fabrizio Bertot, Arianna Lucia Bertuccelli, Valentino Chiesa e Piero Andreuccetti. Coordinerà i lavori Mauro Mazzoni (in foto) presidente nazionale associazione culturale Movimento Monarchici. Ingresso libero.