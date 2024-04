Estetica oncologica gratuita. L’aiuto dell’associazione “Il ritrovo di Roberta“

Gli ambulatori gratuiti di estetica oncologica all’interno degli Ospedali di Castelnuovo e di Lucca verranno gestiti dall’Associazione il Ritrovo di Roberta odv di Pontecosi di Pieve Fosciana che si avvarrà della professionalità di Giulia Berni e Lucia Errico, entrambe specializzate in estetica oncologica Apeo, l’associazione professionale di estetica oncologica. "La formazione Apeo – spiega Catia Donati, presidente de Il Ritrovo di Roberta- rappresenta oggi un livello di eccellenza della specializzazione in campo estetico. Le nostre professioniste effettuano trattamenti di benessere e bellezza su persone in terapia oncologica e lavorano in stretta collaborazione con i medici, ognuno nei reciproci campi di azione. Gli ambulatori saranno attivi già dall’inizio del mese di maggio. Per informazioni scrivere a: [email protected]".

Tutto questo è in relazione alla prima convenzione a livello nazionale fra privati, associazioni ed enti pubblici, firmata nel marzo scorso a Palazzo Ducale a Lucca. Un protocollo d’intesa per attività di volontariato, consulenza estetica riservato agli utenti oncologici in terapia presso gli Ospedali di Castelnuovo, Lucca e Viareggio. L’accordo è stato firmato da Provincia di Lucca, Asl Toscana Nord-ovest, Il Ritrovo di Roberta odv, Mi curo di me aps e Fondazione Banca del Monte di Lucca che finanzia il progetto.

"Per la prima volta - ha commentato il segretario generale Apeo Valter Andreazza- ci troviamo di fronte ad un protocollo così esteso e che coinvolge tanti enti e associazioni. E’ un traguardo di grande importanza che ha creato a tutti gli effetti un precedente davvero straordinario e utile per creare contesti simili in altri territori in Italia. Questo protocollo rappresenta un passo significativo nel migliorare l’approccio alle cure oncologiche, riconoscendo l’importanza dell’ estetica nel benessere complessivo dei pazienti e la figura della specialista in estetica oncologica, che deve essere una figura altamente specializzata, con un percorso formativo riconosciuto e certificato. Solo così possiamo garantire alle pazienti il miglior supporto possibile durante il loro percorso di guarigione. Un ringraziamento all’associazione Il Ritrovo di Roberta e alle specialiste in estetica oncologica Apeo Giulia Berni e Lucia Errico per il loro straordinario lavoro, la passione e la dedizione sempre dimostrate".

Dino Magistrelli