“Esserci sempre...“ La Polizia in festa ricorda l’impegno a tutela dei cittadini

Celebrato ieri in città il 171° anniversario dalla fondazione della Polizia di Stato, con una cerimonia affollata di autorità e forze dell’ordine, alla presenza del prefetto Francesco Esposito, spostata in extremis dentro Palazzo Ducale a causa della pioggia. "Il nostro motto “esserci sempre” – ha sottolineato il questore Dario Sallustio – trova la sua ragione solo se declinato tra la gente, nelle vie e nelle piazze delle nostre città. E ai poliziotti lucchesi oggi voglio tributare il mio sentito ringraziamento per i tanti sacrifici, le tante rinunzie fatte per rimanere fedeli al proprio giuramento e ai nostri impegni di custodi accorti ed integerrimi dei valori di libertà e democrazia".

La festa è stata l’occasione per tracciare un bilancio delle attività svolte nell’ultimo anno dalla Polizia nella nostra provincia.

Sono state 92618 le persone controllate e 31241 i veicoli. Ben 16237 le chiamate di emergenza ricevute e 2512 gli interventi gestiti dalla sala operativa, con 161 persone arrestate e 1234 denunciate, mentre 58 le persone segnalate come assuntori di stupefacenti e 886 gli esercizi pubblici controllati. A 30 persone notificato l’ammonimento del Questore per violenza domestica e stalking, mentre 15 hanno subito il Daspo da manifestazioni sportive e 6 il Dacur, il Divieto di accesso centri urbani.

Sono stati 20704 i passaporti rilasciati eo rinnovati e 2403 i porti di fucile per uso caccia e tiro al volo a fronte di 48 revocati, sospesi o respinti. Ben 9136 i permessi di soggiorno consegnati e 638 le pratiche per richieste dello status di rifugiato, con 65 provvedimenti di espulsione di extracomunitari irregolari e 35 stranieri accompagnati ai Centri per il rimpatrio.

Paolo Pacini