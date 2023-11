Esselunga cerca nuovo personale

Opportunità di lavoro, sia a termine che a tempo indeterminato, arrivano dalla grande distribuzione organizzata. Per i supermercati Esselunga situati

in Toscana si ricercano farmacisti, addetti alla vendita, addetti al servizio sorveglianza, parrucchieri, consulenti alla vendita per le profumerie presenti all’interno delle gallerie commerciali, baristi. Sono inoltre aperte le iscrizioni per il Virtual Job Day, dedicato in particolare a chi vuole lavorare nell’area senese. Si tratta di una giornata di selezione online,

a numero chiuso, a cui si accede solo tramite invito, a seguito della registrazione effettuata compilando

il form sul sito esselungajob.it. Tra tutti coloro che

si iscriveranno, solo i candidati più in linea con

i requisiti verranno convocati e riceveranno una mail con le indicazioni necessarie per proseguire l’iter

di selezione, attraverso video presentazioni e video colloqui online. L’appuntamento è per il 22 novembre, con iscrizioni entro il 19 novembre. Per partecipare occorre essere laureati o diplomati.

E’ alla ricerca di personale anche Unicoop Tirreno,

che per i suoi punti vendita seleziona addetti ai banchi serviti, addetti all’allestimento di tutti i reparti e addetti alla cassa. Il contratto offerto è a tempo determinato

in somministrazione. Per candidarsi: www.unicooptirreno.itcontentlavora-con-noi-candidati-ora.

Numerosi, infine, i posti di lavoro che arrivano

da Unicoop Firenze. Tra le posizioni aperte: addetti

alle vendite part time con lavoro solo nel fine settimana, a Pisa, Pistoia, Prato e Arezzo (ricerca rivolta a studenti), addetti alle vendite a Empoli, Firenze, Valdarno, addetti al magazzino. Tutti i dettagli

su unicoopfirenze.altamiraweb.com.