Esplosione di sapori. Lucca Gustosa, i giorni da leccarsi i baffi

Un’esplosione di sapori, racconti e tradizioni ha dato ufficialmente il via alla terza edizione di Lucca Gustosa, il festival dedicato all’enogastronomia che animerà la città fino al 16 marzo. Il taglio del nastro è avvenuto ieri pomeriggio nella suggestiva cornice di Villa Bottini, con un evento inaugurale che ha registrato una buona affluenza di pubblico, nonostante le condizioni meteo tutt’altro che favorevoli, confermando l’interesse e l’attesa attorno alla manifestazione.

A segnare l’inizio ufficiale del festival è stato l’incontro "Il cibo siamo noi", un ‘talk’ di grande spessore culturale che ha visto protagonista Peppone Calabrese, volto noto della televisione e profondo conoscitore delle tradizioni gastronomiche italiane. L’evento, che ha riunito appassionati, esperti del settore e curiosi, ha offerto una riflessione sul ruolo del cibo nella nostra società, andando oltre il semplice atto del nutrirsi.

"Il cibo è cultura, è identità, è memoria collettiva – ha sottolineato Peppone nel corso del dibattito – Ogni piatto racconta una storia e custodisce i segreti di un territorio, tramandati di generazione in generazione".

A ribadire il valore di questa connessione tra gastronomia e territorio sono stati anche i rappresentanti istituzionali presenti all’evento, con il vice sindaco Fabio Barsanti e gli assessori Remo Santini e Paola Granucci, ideatori dell’eventi. I quali hanno sottolineato come Lucca Gustosa non sia soltanto una celebrazione del buon cibo, ma anche un’importante occasione per promuovere il patrimonio enogastronomico lucchese e il lavoro di produttori e ristoratori locali.

"Questa manifestazione è un ponte tra passato e futuro, tra tradizione e innovazione. Valorizzare i nostri prodotti significa anche sostenere l’economia del territorio e rafforzare la nostra identità culturale", hanno dichiarato Santini e Granucci, ringraziando il pubblico per la straordinaria partecipazione. La cerimonia di apertura si è poi trasformata in un momento di autentica convivialità, con assaggi di specialità locali che hanno reso l’atmosfera ancora più coinvolgente.

Tra un calice di vino e un piatto della tradizione, i presenti hanno potuto immergersi nello spirito di Lucca Gustosa, un festival che non si limita a esibire eccellenze gastronomiche, ma invita a vivere il cibo come esperienza condivisa.

L’inaugurazione di ieri ha quindi dato il via a tre giorni di eventi, tra showcooking, degustazioni, mercati di produttori e appuntamenti che esploreranno il legame tra gastronomia e cultura. Il programma è ricco di occasioni per scoprire sapori autentici e riscoprire antiche tradizioni, con un’attenzione particolare alla sostenibilità e all’innovazione nel settore agroalimentare. Dopo il successo della prima giornata, l’attenzione ora si sposta sugli appuntamenti odierni, che vedranno protagonisti chef, produttori e ospiti d’eccezione pronti a raccontare e far degustare il meglio della cucina lucchese e italiana. Lucca Gustosa è ufficialmente iniziata, e promette di regalare un viaggio indimenticabile tra i sapori e le storie di un territorio che vive attraverso il cibo.

Rebecca Graziano