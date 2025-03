Esplosione di colori e profumi. Inaugurata la Mostra delle camelie: "Una storia di comunità e bellezza"

Partiti. Taglio del nastro per l’edizione numero 36 della mostra delle antiche camelie della Lucchesia. "Ciò che qui stiamo vivendo è una storia di comunità e bellezza, una tradizione che ha caratterizzato gli ultimi due secoli della nostra storia", commenta il sindaco del Comune di Capannori, Giordano Del Chiaro il quale aggiunge la vera notizia di giornata: "L’impegno del Comune verso questo bellissimo giardino e verso questa comunità proseguirà negli anni".

E, infatti, un nuovo bando vinto dal Comune di Capannori ha come oggetto proprio interventi per la miglioria e l’accessibilità del Camellietum Compitese. "Volevamo creare una casa per le camelie, liberando le emozioni". L’inaugurazione, come ormai avviene da alcuni anni a questa parte, è avvenuta nell’area Greg Davis del Camellietum Compitese di Pieve e Sant’Andra di Compito, nel giardino di camelie più ampio d’Europa. Il piazzale è intitolato a Greg Davis perché fu lui, esattamente vent’anni fa, a inaugurare il camelieto in qualità di presidente dell’International Camellia Society. Inevitabile, quindi, anche il ricordo dell’allora presidente del Centro Culturale Compitese (che organizza la manifestazione insieme al Comune di Capannori e in collaborazione con numerose realtà del territorio), vale a dire Augusto Orsi. Tra migliaia di camelie in fiore e il canto degli uccellini, il sindaco ha poi proseguito ribadendo questo bellissimo fiore "da due secoli non rappresenta solo Capannori e la sua tradizione, ma tutta la Lucchesia". Tutto è iniziato dalle ville e dai giardini del capannorese. "Poi è seguita una storia di passione e comunità" aggiunge Giordano Del Chiaro.

"Il camelieto è nato nel 2005. Volevamo creare una casa per le camelie – prosegue – creando un luogo delle emozioni. Il Camellietum è un luogo del cuore per Capannori. Cresce anno dopo anno grazie al lavoro prezioso del Centro Culturale Compitese e la rete di collaborazioni che la cooperativa ha realizzato con molte realtà del territorio". Il presidente del Centro Culturale Compitese, Francesco Passaglia chiosa: "Il camelieto ci ricorda ogni giorno, con queste fioriture splendide, quanto la bellezza sia anche una cosa semplice. Curiamo le piante, il giardino, le relazioni con la comunità ma poi, a rapirci, è la bellezza naturale di questi petali per cui non abbiamo alcun merito". Il presidente della cooperativa ha poi ricordato - e ringraziato - gli oltre 40 soggetti che contribuiscono a rendere possibile la manifestazione".

Massimo Stefanini