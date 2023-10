"Esiste già una Via Sandro Pertini a Lucca?"

Partiamo con una domanda. E se a Lucca una via Sandro Pertini esistesse già? A fare un po’ di chiarezza è la lista “Impegno Civico“ che, "in merito alla mozione per intitolare una strada a Sandro Pertini, si domanda e chiede: ma i 32 consiglieri comunali, i nove assessori e il sindaco hanno controllato gli atti prima di presentare e bocciare la mozione!?".

"Intendiamoci - va avanti la nota - anche se già esistesse la via Sandro Pertini, l’infelice figuraccia politica resta. Dopo lo stupore iniziale per l’accaduto e per la pessima figura a livello nazionale che ha fatto la nostra città, un nostro associato (ex assessore) ha studiato, cosa che ormai in politica non si fa quasi più, se nella toponomastica comunale poteva essere già presente una strada dedicata a Sandro Pertini. Lo stradario comunale riporta che la via numero 533 ha il nome di “Traversa IV di via Nuova per Pisa”, mentre il SIT (Sistema Informatico Territoriale) in una delle sue cartografie riporta il nome alla via 533 “via Sandro Pertini”. Come mai?".

"Occorre andare a verificare le nuove procedure di standardizzazione stabilite dall’Istat con l’obiettivo di eliminare le disomogeneità delle banche dati con la costituzione dell’Anncsu (Archivio Nazionale Numerazione Civica Strade Urbane - ex art 3 commi 1 e 2 dl 1792012). A seguito di ciò l’amministrazione ha dovuto modificare il nome di 726 strade, esempio via della Chiesa (oltre trenta omonimie a Lucca) seguita da un numero romano sono diventate via della Chiesa seguita dal nome della frazione, oppure alle traverse è stato attribuito un nome. Le modifiche apportate allo stradario sono state approvate con delibere GM nn. 313 del 30122014 e 143 del 1952015, mentre con la delibera G.M. n° 144 del 1952015 fu approvato il mantenimento di alcune denominazioni che, seppure apparentemente difformi, non costituivano necessariamente un’anomalia, in quanto trattavasi di toponimi storici dei luoghi o per altre particolarità. Successivamente tutte le modifiche apportate alle denominazioni stradali ed inserite nel Portale dei Comuni, furono riassunte in unico documento, approvato, in via formale, con delibera G.M. 117 del 1752016".

"Quindi - conclude - andrebbe fatta una verifica, a noi impossibile, se detta delibera è stata attuata, modificata o altro. Potrebbe essere una delibera ad uso anagrafe non recepita dall’ufficio strade per il relativo aggiornamento". Impegno Civico propone e chiede alla Provincia di intitolare il nuovo ponte sul Serchio a Pertini.