Esercitazione Anai a Castelnuovo, Allestimento di un "Campo d'Accoglienza"

Da oggi al 3 ottobre si svolgerà l’esercitazione nazionale della colonna mobile nazionale dell’Associazione nazionale Autieri d’Italia (Anai) nel comune di Castelnuovo per l’allestimento di un “Campo d’accoglienza“, con il coordinamento logistico locale di Massimo Turri, presidente della sezione Garfagnana Odv dell’Anai, che ha sede in via Giovanni Pascoli, località Boario, a Castelnuovo.

L’esercitazione si svolgerà nella tensostruttura Piazzale Chiappini ed il parcheggio antistante la tensostruttura comunale. Oggi per l’intera giornata, arrivo, attivazione della segreteria, censimento mezzi e volontari, assegnazione incarichi. Domani, nella mattinata movimentazione dei materiali occorrenti all’allestimento del campo e nel pomeriggio l’illustrazione della struttura d’accoglienza. Venerdì, per l’intera giornata, attività formativa. Sabato mattina, dalle 9 la cerimonia dell’inaugurazione del “campo“ con l’alzabandiera, alla presenza del sindaco di Castelnuovo Andrea Tagliasacchi, del presidente nazionale dell’associazione Anai generale Gerardo Restaino e del Capo Dipartimento dottor Fabrizio Curcio, una rappresentanza dell’esercito con ufficiali dell’arma trasporti e materiali, varie autorità militari, religiose, i sindaci della Garfagnana e le scuole superiori e medie.

Seguirà la presentazione del “Campo d’accoglienza“ e delle strutture operative con la visita alla struttura da parte delle scolaresche e delle autorità intervenute. Al termine, il pranzo che verrà servito al campo. Nel pomeriggio, prosieguo dell’attività formativa e in serata esercitazione dei Nuclei Cinofili. Domenica, continuazione attività formativa. Lunedì rilascio attestati di partecipazione e martedì l’opera di smontaggio campo.

Dino Magistrelli