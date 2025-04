Escursioni spirituali . Visite ai luoghi di culto lungo i sentieri apuani

Il periodo di lutto per la scomparsa di Papa Francesco coinvolge anche i programmi delle prime escursioni primaverili lungo i sentieri apuani che si concentrano in segno di rispetto e partecipazione sugli straordinari luoghi di culto dei quali è disseminato il territorio. Da "ApuanTrek Cammino Apuano", della nota guida Ambientale Escursionista Stefano Pucci, arrivano due proposte per il fine settimana in arrivo che vanno in questa precisa direzione e sono dedicate agli Eremi della Valle del Serchio, luoghi privilegiati di meditazione e preghiera.

Per la giornata della festa nazionale di domani, quando si festeggerà l’ottantesimo anniversario della Liberazione, è prevista una escursione spirituale, adatta a tutti e che si snoda ad anello lungo le sponde del torrente Turrite. Un cammino tra sentieri ben tracciati e altrettanto ben tenuti che condurrà alla visita dell’Eremo di S. Maria dei Martiri, a Calomini, nel comune di Fabbriche di Vergemoli.

Ai partecipanti sarà possibile vedere in modo privilegiato la Madonnina invetriata affissa sulla roccia che ancora oggi rimane nascosta alla vista dei più e che ricorda la narrazione del miracolo della Pastorella che cadde dalla rupe e si salvò miracolosamente grazie all’opera straordinaria della Vergine Maria. L’impianto dell’antico santuario, con l’immensa rupe che lo sovrasta, inoltre, come spiega l’organizzatore dell’escursione, si ritrova all’Eremo della Verna dove San Francesco ricevette le stigmate. Lo stesso spirito permea anche l’escursione prevista per domenica che si concentra sul tema dei due Eremi di S Ansano e sull’originale sfida "al di qua e al di là del Serchio". Molto conosciuto è l’Eremo di S Ansano, situato sopra il paese di Lucignana, molto meno, invece, il secondo Eremo di S. Ansano che si erige proprio dirimpetto al primo, sull’altra sponda del fiume Serchio, nascosto nella selva di Motrone. Escursione facile di una giornata anche questa e partenza, per entrambe, alle 9 dal posteggio del teatro "I. Nieri" di Ponte a Moriano.

Fiorella Corti