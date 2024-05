Eroismo e altruismo nei 65 anni del Soccorso Alpino Italiano

La Sezione del Club Alpino Italiano (Cai) di Lucca è orgogliosa di annunciare la presentazione del libro 65 Anni di Interventi del Soccorso Alpino di Lucca, curato da Marileno Dianda e commissionato dal S.A.S.T., un’opera che racconta le storie, l’impegno e l’altruismo dei volontari che hanno dedicato la loro vita a portare soccorso nelle zone montane. Venerdì 10 maggio presso l’auditorium di San Micheletto, a partire dalle 21, i protagonisti di questa straordinaria storia si riuniranno per condividere le loro esperienze.

La serata sarà moderata da Alessandro Bianchini, ex medico del soccorso, Luciano Luciani, storico e critico letterario e Marco Bertoncini, responsabile della stazione di Lucca del Soccorso. Bruno Barsuglia, istruttore nazionale di alpinismo e presidente del Cai di Lucca, introdurrà gli ospiti e darà il via alla presentazione. Il libro offre un resoconto avvincente degli ultimi 65 anni di attività del Soccorso Alpino e Speleologico Toscano (S.A.S.T.), mettendo in luce non solo l’amore per la montagna, ma anche il nobile desiderio di aiutare coloro che si trovano in pericolo nel territorio montano. Marileno Dianda ha arricchito il volume con la prefazione di Angelo Nerli e i contributi dei soccorritori alpini.

Interverranno varie personalità del S.A.S.T. tra cui Marcello Pesi, uno dei fondatori della stazione di Lucca del Soccorso Alpino, e Mario Nottoli, fondatore ed esponente del Soccorso Speleo, prima che le due strutture operative si fondessero. Inoltre, parteciperanno anche altri volontari, come Da Porto, Dino Ciuffi e Francesco Cantini. Ripercorrere la storia del S.a.s.t. significa immergersi in un universo di valori come l’altruismo, il rispetto e il sacrificio, dove l’umanità e l’eroismo si intrecciano in maniera indissolubile. La presentazione del libro è l’occasione per celebrare l’attività quotidiana che anima il Soccorso Alpino da oltre settant’anni.