Epic Winter 2024: avventura in mountain bike tra le nevi della Garfagnana

Quando la neve inizia a cadere copiosamente e trasforma improvvisamente il territorio, un evento sportivo come la Epic Winter diventa, se possibile, ancora più divertente per i partecipanti che lo ricorderanno, a detta loro, come un’impresa memorabile.

Così, l’edizione della Epic Winter 2024, partita nella prima mattinata di domenica scorsa, dal Casone di Profecchia, nel comune di Castiglione di Garfagnana, ha raccontato come si può godere in tutta sicurezza di un’escursione in mountain bike ben organizzata e nata con lo stesso spirito della versione madre, quella estiva, di sfida con se stessi e con i propri limiti, alla scoperta di una terra accogliente e da vivere in ogni stagione dell’anno.

"Naturalmente niente della giornata è stato lasciato al caso - spiega Daniele Saisi, guida MTB e presidente dell’associazione Garfagnana EPIC Asd, oltre che ideatore e organizzatore degli eventi sportivi non competitivi “epici“ - , non siamo stati certo degli sprovveduti e abbiamo monitorato il meteo costantemente per tutta la settimana antecedente alla partenza, predisponendo 3 piani alternativi da attuare a seconda del caso. Circa 2 ore prima della partenza, due tra gli organizzatori sono partiti in bici per valutare la situazione e insieme a persone esperte, guide alpine e volontari del soccorso alpino, abbiamo optato per il piano C, cioè quello più “semplice“".

"In pratica - aggiunge - si trattava dell’itinerario che non presentava particolari difficoltà tecniche e che si svolgeva quasi completamente su strade asfaltate e sterrate senza tratti esposti, pur mantenendo intatta la volontà di divertirsi vivendo un’avventura unica. I partecipanti, poi, già da giorni erano consapevoli delle condizioni avverse del meteo ed erano preparati con l’abbigliamento e lo spirito adeguato. Alla fine, tutto è filato liscio senza che si sia registrata alcuna caduta o particolare difficoltà, circondati dalla magia del territorio innevato, con la neve fresca che a tratti segnava il viso e i mezzi spazzaneve che pulivano costantemente le vie che stavamo percorrendo".

"Surreale, ma non troppo - conclude Daniele Saisi con una risata - , visto lo spirito che ci contraddistingue e niente ha a che fare con l’agonismo e la competizione, ci siamo trovati fermi a soccorrere alcuni automobilisti in panne". Entusiasti i partecipanti arrivati all’Albergo Ristorante Il Casone, dove li attendeva il camino scoppiettante e un ricco buffet.