"Entro 15 giorni la prima proposta". Tavolo sulla mobilità, primo incontro

Assente il Comune di Lucca, il progetto è partito. Primo incontro del tavolo sulla mobilità, svoltasi ieri mattina nella sede del Comune di Capannori, proposto dall’assessore alla Mobilità, Giordano Del Chiaro, per trovare soluzioni immediate di nuova regolamentazione per il traffico pesante attraverso apposite ordinanze. Oltre all’assessore Del Chiaro erano presenti l’architetto Francesca Lazzari per la Provincia di Lucca e il dirigente al settore del Comune di Capannori, Luca Gentili.

L’obiettivo adesso è: convocare entro quindici giorni le associazioni di categoria e dei trasportatori per condividere con loro alcune soluzioni di nuova regolamentazione del passaggio dei mezzi sopra le 7,5 tonnellate sul viale Europa, a Marlia e Lammari e viabilità limitrofe (via Masini e via Lombarda) e sulla circonvallazione di Lucca, per liberare queste arterie dalla morsa del transito dei tir per due giorni a settimana a Capannori, altrettanti a Lucca.

Alle associazioni di categoria saranno presentate alcune simulazioni di come liberare per almeno due giorni a settimana dal passaggio dei mezzi pesanti il viale Europa a Capannori e la circonvallazione di Lucca proponendo viabilità alternative.

"Ritengo positivo quanto emerso dalla prima riunione del tavolo sulla mobilità, perché tra due settimane saremo già in grado di avanzare una prima proposta concreta di viabilità alternativa che liberi dal passaggio dei Tir il viale Europa e la circonvallazione di Lucca per due giorni a settimana - spiega Del Chiaro - la presenza dei camion è una problematica molto sentita dalla cittadinanza, perché il loro passaggio rende i centri abitati non sicuri per chi ci vive, causando inquinamento atmosferico ed acustico. Per questo la nostra amministrazione si è attivata per trovare soluzioni finalizzate a migliorare la vivibilità delle strade consentendo a chi vi abita di avere alcuni giorni senza Tir davanti casa".

"Il nostro obiettivo è dar vita ad una nuova regolamentazione del transito nel mese di maggio - conclude Del Chiaro - . E’ un peccato che il Comune di Lucca non abbia partecipato all’incontro di oggi, ma credo che parteciperà alla prossima riunione. Ritengo infatti che il tema del traffico sia un tema dell’intera Piana di Lucca, che si risolve soltanto condividendo strategie e obiettivi".

Massimo Stefanini