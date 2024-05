Enrico Ruggeri ospite a “Lucca in Mente“ nella veste di scrittore L'evento di apertura di Lucca in Mente 2024 sarà un'intervista esclusiva con Enrico Ruggeri sul suo libro "40 vite senza fermarmi mai". Moderato da Flavia Piccinni, si esploreranno le sfaccettature della sua carriera. Evento sold out, in programma fino al 18 maggio.