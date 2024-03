Emozioni e nostalgia. Ritorno e subito successo per la "Sequela Christi"

Si sprecano i complimenti per l’organizzazione della rappresentazione religiosa "Sequela Christi", tornata dopo gli anni di restrizione dovute alla pandemia e alle sue lunghe conseguenze sociali, che domenica sera ha riempito di fedeli e curiosi il piccolo borgo di San Romano, frazione montana del comune di Borgo a Mozzano. Un’intera comunità coinvolta direttamente sia nella lunga preparazione sia nella stessa raffigurazione degli ultimi giorni della vita di Gesù, sviluppata attraverso un percorso paesano ricco di suggestione e particolarmente emozionante per i presenti che, in rispettoso silenzio, hanno seguito ogni sua fase lungo le strette vie, i giardini e le terrazze private, fino all’arrivo nella chiesa parrocchiale dedicata a San Romano martire.

Un percorso molto doloroso che ogni volta evocato stimola profonde riflessioni introspettive, coinvolgendo inevitabilmente chiunque si trovi a esserne testimone anche non attivo e tanto più chi si trovi a esserne parte integrante, come hanno commentato alcuni partecipanti alla rappresentazione di San Romano.

Dall’ingresso a Gerusalemme di Gesù, all’Ultima Cena, al processo pubblico, fino alla Crocifissione e alla Resurrezione, il tragitto di avvicinamento alla chiesa è stato illuminato dalla luce naturale di una bellissima luna piena e da quella artificiale delle tante fiaccole accese che hanno immediatamente trasformato il borgo in uno straordinario scenario naturale, con i figuranti perfettamente inseriti nel contesto. In tanti hanno collaborato alla buona riuscita della rappresentazione sacra, che si è avvalsa della partecipazione di diversi componenti di associazioni di paesi limitrofi e di comunità spesso vicine alle manifestazioni locali.

Tra queste, l’Associazione "La Campagna" di Turritecava, piccola realtà nel comune di Gallicano molto legata agli eventi solidali in genere e a quelli legati alla spiritualità in particolare, che ha contribuito anche con alcuni interpreti. Presente don Francesco Maccari, parroco di Borgo a Mozzano e Correttore della Misericordia di Borgo a Mozzano, ente intervenuto a sua volta a San Romano con un presidio di assistenza sanitaria. L’evento ha ottenuto il patrocinio del comune di Borgo a Mozzano guidato dal sindaco Patrizio Andreuccetti, che si è goduto personalmente le emozioni della serata in compagnia dei suoi collaboratori.

"Una suggestiva e molto ben organizzata “Sequela Christi“ questa di San Romano - ha commentato a margine il primo cittadino di Borgo a Mozzano - , accompagnata da tanta nostalgia".

Fiorella Corti