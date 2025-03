Emergenze in età pediatrica. Incontro alla Misericordia

Mercoledì 26 marzo nuovo appuntamento con ’La Misericordia informa’ sulle emergenze in età pediatrica. Questo il titolo della rassegna informativa rivolti a tutta la cittadinanza. Dopo il primo incontro sul tema ’Salute e prevenzione urologica, della prostata e non solo’ a cura del dottor Simone Malloggi, il nuovo appuntamento sarà alla Sala delle Feste. L’incontro, che inizierà alle 21, avrà come tema ’Emergenze in età pediatrica’ e sarà tenuto dai pediatri Luca Lotti e Filippo Pieroni. La Misericordia è da sempre attenta e sensibile alle esigenze e ai bisogni socio-assistenziali e sanitari del territorio.

M.N.