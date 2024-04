Elezioni, svolta a sorpresa. Giurlani fa un passo indietro. Al suo posto si candida Onesti

Colpo di scena nel panorama delle prossime elezioni comunali in Valle del Serchio. Nel comune di Fabbriche di Vergemoli, nella lotta per la carica di sindaco c’è l’ingresso di un nuovo contendente e l’uscita di un altro. Dopo aver annunciato – anche sulle nostre pagine – le sue intenzione a candidarsi a sindaco del comune di Fabbriche di Vergemoli, l’ex sindaco di Pescia Oreste Giurlani ha deciso a sorpresa di farsi da parte e di favorire la candidatura di un personaggio locale con una lunga esperienza politica alle spalle: il barghigiano Pietro Onesti.

L’annuncio lo ha fatto proprio lo stesso Onesti nella giornata di ieri. Sarà lui il candidato che sfiderà il sindaco in carica Michele Giannini alle prossime comunali di giugno. Subito dopo l’annuncio sono arrivate anche le parole di Onesti: "Sono veramente lusingato di quanto è stato deciso un po’ da tutti i componenti del gruppo che sosterrà quella che sarà una lista civica alternativa all’attuale governo di Fabbriche di Vergemoli - dichiara - . Lo prendo come un inizio e non una fine, dopo l’impegno di Barga che è stata una bellissima esperienza, ma che era arrivato il momento di lasciare per favorire un cambiamento. Non ho assolutamente paura di dover ricominciare da capo, anche perché ritengo che non sto partendo da zero, ma che sto ripartendo dalla mia esperienza".

Onesti è stato assessore a Barga per tre legislature consecutive, ma è anche stato per due legislature assessore della ex Comunità Montana della Media Valle e come ha dichiarato, conosce bene il territorio e le esigenze di questa comunità. "Sono una persona semplice - aggiunge - una persona che ha vissuto sempre in mezzo alla gente e ora per la gente di Fabbriche di Vergemo voglio lavorare mettendo in campo tutte le capacità maturate in questi anni".

Onesti ha dunque deciso adesso di accettare la candidatura a sindaco di Fabbriche di Vergemoli sostenuto dai componenti della futura lista che doveva candidare Oreste Giurlani. Al termine di un confronto tra lo stesso Giurlani ed i componenti del gruppo promotore, spiega un comunicato, proprio l’ex sindaco pesciatino, dopo un’attenta valutazione, anche in considerazione dei suoi impegni a Pescia, ha deciso di fare un passo indietro per dare spazio invece a Pietro Onesti.

Luca Galeotti