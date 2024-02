Elezioni di secondo livello dopo le comunali

L’amministrazione provinciale di Lucca sarebbe dovuta andare al voto di secondo livello, quello che prevede come elettori solo i consiglieri comunali in carica nel territorio provinciale, tra il dicembre scorso e marzo di quest’anno, ma è stata concessa una proroga. Nel novembre scorso, la Conferenza Stato-Città ed Autonomie locali, co-presieduta dal Ministro per gli Affari Regionali e le Autonomie Roberto Calderoli, ha infatti deciso che le elezioni provinciali debbano essere di fatto "congelate" e rinviate a entro il 45esimo giorno successivo all’ultima proclamazione degli eletti nei consigli comunali interessati dal voto, qualora le elezioni comunali riguardino la metà più uno dei consiglieri comunali del territorio provinciale: proprio quello che avverrà nella primavera prossima quando al voto andranno molti comuni della zona, tra gli altri anche Castelnuovo Garfagnana, Capannori e Borgo a Mozzano. Ne consegue dunque che a Lucca – così come gli altri consigli provinciali e/o presidenti di Provincia interessati–, gli organi in carica verranno di fatto prorogati fino all’estate prossima; a quel punto il nuovo elettorato sarà composto e si potrà procedere al rinnovo del presidente.