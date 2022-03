Muore una storica caposala dell'ospedale, cordoglio a Lucca

Lucca, 11 marzo 2022 - Cordoglio a Lucca per la morte di Elena Pergola, 75 anni, storica caposala dell'ospedale cittadino. Era in pensione da alcuni anni. Ha svolto per quarant'anni la sua professione nel nosocomio lucchese. E' stata caposala in vari reparti, tra cui cardiologia, nefrologia e ortopedia. Era molto conosciuta e apprezzata per le sue doti umane.

"Il suo carattere aperto e il suo sorriso gentile - si legge in un comunicato dell'Asl - la facevano entrare subito in sintonia e in empatia con i pazienti e con gli altri operatori, per i quali rappresentava un punto di riferimento fondamentale. La sua scomparsa riempie di tristezza tutti coloro che l’hanno conosciuta e apprezzata e che la ricordano con stima e affetto per il suo impegno in sanità, costantemente in prima linea”. I funerali si svolgeranno sabato 12 marzo alle 11 nella chiesa di Farneta.