Elementari a S.Colombano. Pronti 940mila euro per il rifacimento del tetto

Quasi un milione di euro, 940mila per la precisione, che arriveranno attraverso il PNRR, per il rifacimento del tetto, con demolizione di quello vecchio, con adeguamento sismico, efficientamento energetico, risanamento igienico sanitario ed aggiornamento dell’antincendio dell’edificio che ospita la scuola elementare di San Colombano, nel capannorese. Si tratta del primo lotto. La conferma arriva dalla determinazione numero 1069 del 21 agosto.

L’approvazione del progetto esecutivo dell’opera è la chiave per ricevere le risorse. Quasi tutto l’importo necessario verrà finanziato dall’Unione Europea con i fondi denominati "Next Generation EU", stralciati dal PNRR a seguito della decisione Ecofin, il Consiglio Economico Europeo, dell’8 dicembre 2023.

Tra l’altro l’intervento ha richiesto anche una revisione: dal 2018 ad oggi si è verificato un notevole aumento dei prezzi delle materie prime e delle lavorazioni, nonché l’aggiornamento di normative sia in campo strutturale sia di lavori pubblici, pertanto si sono rese necessarie alcune modifiche. Per l’adeguamento sismico della struttura esistente, è prevista la demolizione della copertura esistente e la realizzazione di una nuova con struttura portante in acciaio e il consolidamento delle murature mediante placcaggio con fibre di carbonio. L’efficientamento energetico, invece, sarà realizzato attraverso posa di "cappotto" esterno e la coibentazione della nuova copertura.

Prevista anche una nuova pensilina sul prospetto frontale dell’edificio ed il rifacimento dell’impianto elettrico, in conseguenza agli interventi edili previsti per 820.280,90 euro al capitolo 21360 del bilancio triennale 2024/2026, annualità 2024, finanziato con fondi PNRR, di cui 740.000 già stanziati sull’annualità 2024 e 80.280,90 derivanti da applicazione di avanzo vincolato.

Infine 13.300 euro sul bilancio triennale 2024/2026, annualità 2024, finanziato con fondi propri, da parte del Municipio di piazza Moro. Ma parliamo di una minima percentuale sul totale. E’ un’opportunità legata alla legge 30 dicembre 2018, numero 145, che prevedeva l’assegnazione ai Comuni di contributi per investimenti relativi a opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio, con decreto del Ministero dell’Interno.

