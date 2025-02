Ego Wellness è in cerca di addetto/a accoglienza

1 addetto/a all’accoglienza e assistenza clienti e potenziali, nella scelta di un percorso di benessere guidando nell’offerta dei pacchetti di servizi e delle promozioni. Richiesta attitudine relazionale e commerciale, alimentata da genuino entusiasmo passione per il wellness a 360 gradi, empatia e capacità organizzativa. Lavoro a turni e fine settimana. Contratto a tempo determinato da 2 a 12 mesi. Previsti bonus, commissione, piano incentivi, straordinari, tredicesima. Disponibilità a lavorare da lunedì al sabato, festività su turni e weekend. Scrivere a: [email protected]

1 muratore in mattoni per impresa edile della mediavalle. La risorsa si occuperà anche di svolgere attività di muratura, pavimenti sta e cartongessista. Richieste: necessaria esperienza nel settore, possesso abilitazione conteggio cestello; patente b. Lavoro a tempo determinato con possibilità di trasformazione a tempo indeterminato. Zona di lavoro: Barga. Per info scrivere a email: [email protected]