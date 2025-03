Addio a Egisto Matteucci, scomparso a Lucca. Un’intera vita per la musica

Lucca, 31 marzo 2025 – Lutto in città per la morte di Egisto Matteucci, all’età di 79 anni. L’Associazione Musicale Lucchese piange la scomparsa dello storico vicepresidente e consigliere dell’associazione. “L’AML perde un amico, un punto di riferimento importante oltre che un infaticabile collaboratore. Egisto è stato e resterà unico e inimitabile per la sua ironia, per la non comune disponibilità e per l’amore con cui per 60 anni ha curato i vari aspetti dell’attività dell’AML che gli sono stati affidati – commentano addolorati dall’associazione di cui Matteucci faceva parte fin dai primi tempi, negli Anni Sessanta, a fianco di Herbert Handt – Alla moglie Antonella, alla figlia Eleonora e a tutti i familiari va il nostro abbraccio pieno di affetto e vicinanza. Siamo certi che tutta la città, gli allievi, i coristi e quanti hanno avuto a che fare con lui sapranno manifestare gratitudine e amore per questo uomo dal cuore così grande”.

Fondatore e direttore della Polifonica Lucchese, fin dal 1967 Matteucci ha formato letteralmente generazioni di coristi che, grazie alla sua passione e preparazione, hanno approfondito la tecnica vocale e il repertorio polifonico, sacro e profano. Con il suo coro negli anni ha dato vita alla Rassegna di San Paolino che si teneva in luglio in occasione della festa del patrono, e al Concerto per San Michele, appuntamento molto apprezzato del Settembre Lucchese nella chiesa di San Michele.

Sono tantissimi anche gli studenti che con Matteucci si sono preparati al conservatorio “Boccherini”, dove ha insegnato fino al 2013 e dove per alcuni anni ha ricoperto anche la carica di direttore. Proprio in quell’istituto era entrato come allievo nel 1955 per diplomarsi in violino, canto e composizione sotto la guida di Enzo Borlenghi. Fin da giovanissimo intraprese l’attività di direttore di coro e di orchestra, per la quale ha seguito i corsi di Franco Ferrara all’Accademia Chigiana di Siena.

Anche i cantori della Polifonica Lucchese ricordano “il maestro, il fondatore della corale, il nostro amico Egisto Matteucci“. “Lo ricordano, tra l’altro, gli indimenticabili concerti offerti alla città, tra cui i memorabili e applauditissimi “Concerto per San Michele”, la partecipazione con la corale a molte celebrazioni liturgiche, i concerti eseguiti in altre città italiane, la sua presenza viva nella vita cittadina. Siamo grati a lui per averci trasmesso con grande professionalità l’amore per la musica. Grazie al suo insegnamento alcuni di noi oggi sono interpreti applauditi in grandi teatri d’Italia e non solo. Sarà molto difficile colmare il vuoto che lascia. Un saluto affettuoso e le più sentite condoglianze alla moglie Antonella Giusti e alla figlia Eleonora Matteucci”. Anche il Teatro del Giglio “si unisce al cordoglio per la scomparsa del Maestro Egisto Matteucci, anima competente e infaticabile della musica lucchese, cui ha contribuito per tutta la vita con competenza, garbo e perseveranza in ognuna delle istituzioni e delle associazioni delle quali ha fatto parte”.

Egisto Matteucci è esposto all’obitorio di Campo di Marte. Il funerale domani 1 aprile alla chiesa di Sant’Anna alle 10.30. La famiglia preferisce opere di bene e donazioni a qualche realtà benefica piuttosto che fiori.