Efficientamento idrico . Gaia investe oltre 400mila euro nel territorio di San Romano

SAN ROMANOTre progetti ambiziosi per migliorare il servizio di depurazione nel comune di San Romano in Garfagnana: il Gestore Idrico GAIA S.p.A. ha messo in campo una serie di interventi per l’efficientamento complessivo della gestione dei reflui del territorio.

Il primo progetto riguarda il potenziamento dell’impianto in località Verrucole, recentemente concluso. L’intervento si è reso necessario per garantire un’adeguata capacità di trattamento delle acque reflue provenienti dalle civili abitazioni, migliorando così l’efficienza e la sostenibilità del sistema depurativo. I lavori hanno incluso la realizzazione di due vasche biologiche per il trattamento primario e finale delle acque reflue, l’installazione di un depuratore biologico con filtro percolatore anaerobico, destinato al trattamento secondario delle acque reflue e la realizzazione delle tubazioni di collegamento tra le vasche, sia interne che esterne all’impianto, al fine di garantire un funzionamento ottimale del sistema. Questi interventi permetteranno di migliorare la qualità delle acque depurate, contribuendo alla tutela del territorio e delle risorse idriche locali. I lavori sono terminati nel mese di febbraio per un investimento totale di oltre 50mila euro.

Il secondo intervento sarà effettuato sull’impianto di depurazione di Sillicagnana per un investimento di oltre 350mila euro. L’opera è finalizzata all’incremento della potenzialità dell’impianto esistente per renderlo efficacemente adeguato a trattare tutti i reflui provenienti dall’abitato di Sillicagnana.

Il progetto si inserisce nel contesto della dismissione programmata del sistema depurativo a servizio del centro abitato di Muraglia, i cui reflui saranno convogliati verso l’impianto di Sillicagnana. Per garantire un migliore funzionamento e ridurre l’impatto ambientale, la condotta di scarico dell’impianto sarà opportunamente prolungata, riducendo sensibilmente i problemi di odori che si verificano attualmente soprattutto nel periodo estivo.

L’intervento prevede l’ampliamento dell’impianto esistente mediante la realizzazione di una nuova linea di trattamento nel terreno adiacente, così da raggiungere la potenzialità complessiva di 400 abitanti, e la realizzazione di un nuovo scaricatore di piena a monte dell’impianto di depurazione, più efficiente nel consentire lo svuotamento di parte delle acque meteoriche in arrivo durante gli eventi di forte pioggia. I tempi necessari all’esecuzione delle opere saranno di circa 3 mesi.

Il terzo impianto di depurazione nel comune di San Romano sul quale GAIA ha apportato migliorie è quello di Vibbiana. Sul depuratore sono stati effettuati e già conclusi lavori per un investimento complessivo di oltre 20mila euro, rivolti esclusivamente alla salvaguardia della stabilità strutturale dell’impianto. Sono state sostituite le tubazioni in ingresso, compresa quella di By-pass e rinnovate le vasche in cemento.

"La nostra Amministrazione deve ringraziare la società – afferma la sindaca Raffaela Mariani – in tutti i suoi riferimenti dal cda ai dipendenti che sul territorio rispondono con solerzia alle richieste frequenti che solleviamo. Una collaborazione che gradualmente ha permesso il miglioramento di infrastrutture idriche e fognarie datate".

"L’attenzione alla tutela dell’ambiente e alla qualità del servizio idrico – le fa eco Vincenzo Colle, Presidente di GAIA S.p.A. –sono al centro del nostro impegno quotidiano. Grazie al dialogo costante con le Amministrazioni locali, individuiamo le criticità per risolverle con interventi mirati. Con le opere, in parte già realizzate, a San Romano, GAIA S.p.A. conferma la volontà di investire in infrastrutture moderne ed efficienti, capaci di garantire un trattamento ottimale delle acque reflue e di rispondere alle esigenze delle comunità locali".