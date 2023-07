Ecco “Si fa per ridere“ Comicità in piazza

Si parte questa sera alle 21. Comincia "Si Fa Per Ridere! - il primo Stand Up Comedy Festival" che porterà sul palcoscenico di piazza Ricasoli cinque artisti di grande richiamo a livello nazionale e tutta la comicità e l’irriverenza tipica della stand up. Ad aprire le danze della rassegna saranno i tre comici Chiara Becchimanzi, Fabio Celenza e Francesco Fanucchi. Ci sarà Chiara Becchimanzi, conosciuta dai molti per aver partecipato a programmi comici Rai e Comedy Central e per la sua affermata carriera teatrale. Il sipario di piazza Ricasoli si alzerà sul suo spettacolo "Terapia di gruppo". Fabio Celenza, noto per i suoi doppiaggi comico-nonsense di rockstar internazionali e non solo, caricati su YouTube nel 2015. Ad Altopascio Celenza assumerà diverse vesti, mettendo in scena i suoi iconici doppiaggi, partendo dalla Regina Elisabetta per poi passare a Mick Jagger e Ronaldinho. E di nuovo Francesco Fanucchi, comico lucchese che con il suo stile inconfondibile racconterà del suo vissuto e del mondo che lo circonda con spirito anticonformista e originale e ad Altopascio presenterà il suo primo one man show: "Standard".

Un flusso di coscienza tra tecnologie inquietanti, deliri dittatoriali, sentimentalismi frustrati e problemi di dipendenza, ma anche introspezione. La rassegna è organizzata dall’amministrazione comunale in collaborazione con MusicaStrada. Il 13 luglio sarà la volta di Stefano Rapone, il 20 Francesco De Carlo. Per informazioni e abbonamenti : https:www.standupaltopascio.it

Ma.Ste.