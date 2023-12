Ecco la variante urbanistica. Interventi al rio Leccio

PORCARI

Adottata la variante urbanistica per il consolidamento delle sponde del rio Leccio a Porcari che in passato ha avuto diversi fenomeni di esondazione, risolti con gli interventi recenti sugli argini a seguito di una serie di finanziamenti per quasi cinque milioni di euro. C’è tempo fino al 15 dicembre prossimo per la presentazione delle osservazioni, atto preliminare per l’approvazione finale. Tutto ciò con il semaforo verde del progetto definitivo dell’opera di sistemazione, nel tratto compreso tra la Via Romana e la ferrovia, realizzato dal Consorzio 1 Toscana nord e finalizzato all’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio.

Entro il termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione dell’avviso di adozione sul Burt, Bollettino regionale toscano, ovvero entro il 15 dicembre 2023, chiunque potrà visionare gli atti e presentare osservazioni, che devono essere presentate attraverso PEC all’indirizzo: [email protected] e farà fede la data di avvenuta consegna; è ammessa anche la presentazione diretta all’ufficio Protocollo dell’Ente presso la sede comunale di piazza Orsi negli orari di apertura al pubblico dell’ufficio (da lunedì a venerdì dalle 9 alle 13, il martedì e giovedì anche dalle 15 alle 16.30) oppure con raccomandata ar.: in tali ultimi due casi come data di presentazione farà fede esclusivamente il timbro del Protocollo.

La documentazione della variante e del progetto è disponibile sul sito istituzionale dell’ente alla pagina Amministrazione Trasparente-pianificazione e governo del territorio al seguente link: https:comunediporcari.orgtrasparenzapianificazione-e-governo-del-territorio.

Per informazioni è possibile rivolgersi ai seguenti contatti: il responsabile del procedimento è l’architetto Elisa Soggiu; il Garante partecipazione e informazione è la dottoressa Francesca Bellucci, segretario generale del Comune di Porcari. Dal prossimo anno, infine, via alla fase operativa per le casse di espansione che metteranno la parola fine al pericolo alluvioni.

Massimo Stefanini