Ecco la nuova rotatoria. Concreto aiuto al traffico: "Valorizzerà il territorio"

È stata inaugurata e aperta la nuova rotatoria sulla Strada provinciale 72, nella parte Est di Castelnuovo , che collega la Sp 72 a via Enrico Fermi e al nuovo sovrappasso sulla ferrovia Lucca- Aulla, poco prima della stazione del capoluogo garfagnino. Nell’occasione è stato fatto anche il punto sugli interventi in corso nell’area, zona Stazione ferroviaria, pari ad oltre 21 milioni di euro complessivi, che , come ha sottolineato il sindaco Andrea Tagliasacchi, valorizzano il consolidato polo industriale della città e rappresentano un volano per l’intero comprensorio dell’Alta Garfagnana. Presenti alla cerimonia l’assessore alle Infrastrutture, trasporti, urbanistica e pianificazione della Regione Toscana Stefano Baccelli, il consigliere regionale Mario Puppa, il sindaco, assessori, consiglieri, tecnico comunali, il comandante Andrea Giannotti e le imprese Guidi Gino e Lunardi Movimento Terra che vi hanno lavorato.

"La valorizzazione della stazione ferroviaria di Castelnuovo- ha sottolineato l’assessore Baccelli-, insieme al nuovo scalo merci, rappresenta un importante investimento ed un presidio sulla tratta Lucca-Aulla". "Si tratta di opere infrastrutturali – ha spiegato il sindaco Tagliasacchi – che valorizzano il polo industriale di Castelnuovo e permettono di alleggerire il traffico nel centro storico per renderlo più vivibile nella sua nuova vocazione turistico-culturale". I tecnici comunali Vincenzo Suffredini e Vincenzo Canozzi hanno ricordato le tappe del complesso intervento partito dall’investimento di Ferrovie dello Stato e al conseguente accordo sullo scalo merci che porterà alla chiusura del passaggio a livello.

Da qui l’ottenimento del finanziamento da 3 milioni e 690 mila euro del Ministero dell’Interno, in concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, che ha permesso la realizzazione del sovrappasso ferroviario e il collegamento con il raccordo all’area industriale. E’ seguito poi un secondo contributo da 1 milione di euro della Regione Toscana per migliorare la progettazione da un punto di vista dell’impatto ambientale e per costruire il raccordo del sovrappasso con la Sp 72 attraverso, appunto, la nuova rotatoria. Poi dalla Regione Toscana, sulle Aree Interne, un nuovo finanziamento di 255 mila euro, per realizzare un percorso pedonale in sicurezza che, da via Pio La Torre porta all’ Isi Garfagnana. Sempre la Regione Toscana ha investito 966 mila euro sull’edificio della stazione che porterà alla riqualificazione di tutti i locali del primo piano grazie al comodato d’uso per 10 anni dell’edificio da parte di Ferrovie dello Stato al Comune di Castelnuovo. Infine l’intervento da 2 milioni e 250 mila euro per la realizzazione del parcheggio del Teatro Alfieri raggiungibile, in auto, dal raccordo con l’area industriale. Dino Magistrelli