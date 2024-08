Ecco la mappa degli stalli "rosa"

Il primo è realtà. Ne arriveranno molti altri, nei pressi di luoghi pubblici. E’ stato realizzato dall’amministrazione Del Chiaro il primo stallo per auto dedicato alle donne in gravidanza e con bimbi fino ai 2 anni. Si trova a Segromigno in Piano, nei pressi del nuovo parco giochi in fase di ultimazione e può essere utilizzato in base al regolamento già definito dal Comune di Capannori.

Al momento, la polizia municipale di Capannori ha rilasciato 25 permessi “rosa”, ovvero un tagliando da esibire che dimostra di possedere i requisiti richiesti per usufruire di quella tipologia di parcheggio.

"Realizzare gli ‘stalli rosa’ e regolamentarne l’uso era uno degli impegni che ci eravamo presi con le famiglie e, in particolare, con i neo-genitori – dice l’assessore alla Polizia municipale, Davide Del Carlo – . E’ un grande contributo sociale per le donne in stato di gravidanza e i genitori con bambini piccoli, consentendo loro di vivere con meno stress la ricerca di un parcheggio in prossimità di strutture e servizi. Lo stallo realizzato a Segromigno in Piano è soltanto il primo, perché è nostra intenzione, per aumentare il sostegno alla neo-genitorialità, istituirne di nuovi sul territorio, nelle vicinanze di locali pubblici e strutture dove è necessario rivolgersi per usufruire di servizi essenziali".

Ecco la mappa dei prossimi stalli “rosa” che saranno realizzati dall’amminitrazione comunale: in piazza Aldo Moro per servire il municipio; nel parcheggio del polo culturale Artemisia; di fronte all’ex mercato di Marlia, in via Paolinelli; nelle vicinanze dell’ex circoscrizione di San Leonardo in Treponzio; ai parchi Pandora di Segromigno in Monte e di Capannori; al parcheggio centrale di Lammari. Il rilascio è gratuito. La modulistica è disponibile sul sito del Comune (www.comune.capannori.lu.it) nella sezione Polizia Municipale. La domanda potrà essere consegnata a mano al comando dei vigili urbani o inviata a mezzo Pec all’indirizzo [email protected]. I richiedenti dovranno allegare: nel caso di donna incinta, il certificato del consultorio o dello specialista ginecologo di struttura pubblica o privata e la data presunta del parto; nel caso di neogenitori, il certificato di nascita del figlio.

