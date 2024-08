Ecco la Festa del Vino. Cultura e tradizione. La mappa completa dei divieti nel territorio

Festa del vino a Montecarlo in partenza dal 29 agosto all’8 settembre. Il Comando di polizia municipale, con l’ordinanza 72 del 22 agosto, rende noti i divieti. Dalle 20 alle 24 dei giorni feriali e dalle 17 alle 24 di sabato e domenica, istituzione divieto di transito per tutti i veicoli in via Nuova intero tratto, piazza Carrara, tutta via Roma, vie Macelli e Benevici, nelle quali possono transitare in deroga al divieto di transito, i residenti delle due vie e autorizzati , coloro che sono muniti dell’apposito contrassegno rilasciato dai vigili urbani; nel secondo tratto di via Contea possono transitare in deroga gli abitanti del posto e gli autorizzati muniti di tagliando giallo, come da segnaletica indicata in loco. In via del Fortino, possono transitare in deroga al divieto di transito, i veicoli dei residenti della via ed autorizzati, i volontari delle associazioni organizzatrici della manifestazione, muniti di tagliando identificativo e le persone portatrici di handicap alle quali verrà riservata un’area dedicata. Divieto di sosta con rimozione coatta per tutti i veicoli in via Nuova, via Roma intero tratto, piazza e via Garibaldi, dalle 19.30 alle 24 dei giorni feriali e dalle 16.30 alle 24 di sabato e domenica, con esclusione, nel periodo sopra indicato di mezzi di soccorso e antincendio; piazza Carrara, compresi gli stalli di sosta riservati ai veicoli al servizio di persone invalide, lo stallo rosa e la stradina che conduce a via Porticciola; in via di Canale, dall’intersezione con via Carlo IV sul lato destro; in via Contea primo tratto, esclusi i residenti del centro storico; in via Cavalli e in via Contea secondo tratto. In via S. Piero, divieto di sosta con rimozione 0-24 lato sinistro direzione Pescia. Nell’area gialla, corrispondente a via Contea II° e Via dei Cavalli, la sosta è consentita ai veicoli dei residenti e agli ospiti delle strutture ricettive muniti di apposita autorizzazione rilasciata dalla struttura stessa; nell’area rossa, corrispondente al tratto di Via S. Piero, compreso fra l’intersezione con Via dei Cavalli e il piazzale di fronte all’Osteria del Vecchio Olivo, come da segnaletica in loco, la sosta è consentita ai veicoli di coloro che vengono a lavorare nel centro storico agli espositori e agli organizzatori della festa, autorizzati con apposito contrassegno di colore rosso.

Massimo Stefanini