Ecco la copertina dell’antologia

Marilena Nardi firma la nuova copertina (nella foto) dell’antologia 2025 del Premio Racconti nella Rete. L’antologia, edita da Castelvecchi, accoglierà i venticinque racconti vincitori della 24ª edizione del Premio. E’ la quinta illustratrice a firmare la copertina dopo Margherita Allegri, Silvia Ziche, Silvia Silvestri e Ofelia Lachner. L’immagine verrà utilizzata anche per il manifesto della trentunesima edizione del festival LuccAutori.

Marilena Nardi è una vignettista e illustratrice, docente di illustrazione all’Accademia di Belle Arti di Venezia e ha disegnato per molti periodici quali Diario, Corriere della Sera, L’Antitempo e Il Fatto Quotidiano. Collaborazioni recenti sono quelle per SinéMadame, il settimanale Left, le riviste francesi Espoir e Zélium e, online, con CartoonMovement. Molti i premi internazionali ricevuti, tra i quali il primo premio al World Press Freedom Cartoon, Ottawa del 2011 e il Premio Forte dei Marmi per la Satira politica per il disegno satirico del 2013. Nel 2018, ha ricevuto la più alta distinzione al World Press Cartoon, Caldas da Raínha, Portogallo: il Grand Prix e nel contempo il primo premio per la categoria disegno editoriale. Fa parte di Cartooning for Peace, United Sketches, France Cartoon e Cartoon Movement.

Il Premio Racconti nella Rete è collegato al Festival letterario LuccAutori che nel 2025 compirà trentun anni.