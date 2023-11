Ecco “Insolita Lucca“. A spasso nella storia

E’ in programma domani alle 17.30 nell’Auditorium IMT – Ex Cappella Guinigi (con ingresso dal Giardino degli Osservanti a Lucca), la presentazione del volume scritto da Alessandro Bedini, e illustrato da Maurizio Guidi ed edito da Pacini Fazzi (con il contributo di Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca), “Insolita Lucca. A zonzo nella storia con Franco Cardini, Dante e Uguccione dlla Faggiuola”.

A presentare il volume, dopo il saluto di Marcello Bertocchini, Presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca sarà Riccardo Nencini, autore della Prefazione, oggi Presidente del Gabinetto Vieuseux di Firenze, ex presidente Commissione cultura del Senato che colloquierà con gli autori e con il protagonista di questo inedito viaggio nei meandri della storia, Franco Cardini Un viaggio (in cui Franco Cardini si muove come un novello Alighieri nell’aldilà della storia), compiuto in sogno che si snoda nei luoghi canonici della città: partendo dalla buca dell’Inferno in Santa Maria Nera, alla Chiesa di San Frediano, a San Martino, dalle Torri alle ville cittadine Buonvisi e Guinigi, ai palazzi, ai giardini, sulle tracce degli interessi storico-culturali di Cardini che sottolinea nei colloqui con Dante avvenimenti luoghi e personaggi legati alla storia politica e religiosa della città, e in quelli con Uguccione fatti e avvenimenti legati e guerre e conflitti, sempre spaziando nel tempo e nello spazio.

Una guida, un saggio storico, quasi un romanzo che accompagnato dalle bellissime tavole a fumetti di Maurizio Guidi ci rende vicini luoghi e personaggi esplicitando anche la chiave ironica e leggera (pur nella assoluta scientificità dei dati) con cui il libro vuole avvicinarci ad una conoscenza più intima e meno “da cartolina” della città di Lucca.

Una Lucca ‘insolita’, appunto, ma non per questo meno affascinante, ma anzi stimolante nelle curiosità e propsettive proposte che il taglio degli studi di Cardini fa risaltare nella sua lettura della città: dal tema della Via Francigena, a Santa Zita, ma anche ai trofei turchi, alle tracce dei grandi condottieri lucchesi, Castruccio in primis, alle guerre, alle dispute religiose: temi che Cardini porta all’attenzione dei suoi prestigiosi interlocutori spesso integrando con loro e ‘aggiornandoli’ su vicende e personaggi a loro sconosciuti perché risalenti a secoli dopo la loro scomparsa. Un libro divertente, accattivante e affascinante per una colta e ironica scorribanda nella storia lucchese.