Ecco il nuovo spazio polifunzionale. Potrà ospitare eventi e riunioni. In futuro anche gli ambulatori medici

Un luogo moderno, funzionale, disponibile, utile e comodo che potrà ospitare incontri, riunioni, eventi, manifestazioni e iniziative: ecco il senso del nuovo stabile polifunzionale inaugurato ieri a Diecimo, in via Contessa Matilde. La struttura ospita una sala riunioni, dotata di servizi e altri locali accessori ed è stata realizzata con una spesa di 400mila euro, sostenuta in parte dal Comune di Borgo a Mozzano e in parte dalla Fondazione Crl. Il progetto complessivo prevede una seconda tranche di lavori con i quali saranno costruiti ambulatori medici. All’inaugurazione erano presenti il sindaco di Borgo a Mozzano Patrizio Andreuccetti, la vicesindaco Roberta Motroni, il presidente della Misericordia di Diecimo Lamberto Lucarotti e il consigliere regionale Mario Puppa.

"Con questa opera - commenta il sindaco Patrizio Andreuccetti - diamo alla comunità di Diecimo, e per estensione a tutto il territorio, quella che desideriamo diventi una vera e propria casa della comunità, dove poter svolgere attività ricreative, magari imparare qualcosa di nuovo, sicuramente vivere la propria frazione e il proprio comune. Ringrazio tutte le anime che hanno lavorato a questo progetto così importante, dagli amministratori ai tecnici degli uffici agli operai della ditta appaltatrice. Dotare un territorio di spazi adatti vuol dire aiutarlo a progredire".

"La realizzazione di questo edificio - conclude il sindaco - rientra in un programma più ampio di opere pubbliche che interessano tanto Diecimo quanto tutte le altre località del comune. Oltre allo stabile polifunzionale, infatti, qui sono partiti gli interventi alla scuola dell’infanzia e alla primaria del paese che consegneranno a studenti e insegnanti un plesso rinnovato, sicuro e completamente antisismico".

Marco Nicoli