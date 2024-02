Ecco i “nuovi“ studi medici. Più spazio a disposizione per uffici e laboratori

Sabato il taglio del nastro, probabilmente alla presenza del sindaco, Sara D’Ambrosio. La conferma arriva dal dottor Giovanni Regoli. Gli studi medici “Igea“ situati nel centralissimo corso Cavour di Altopascio si sono trasferiti nei pressi della rotonda del viale Europa, potenziando anche i servizi. Il motivo del trasloco è rappresentato dalla mancanza di spazi adeguati e, soprattutto, di parcheggi per gli utenti. Il trasloco è di poche centinaia di metri, infatti tutta la struttura ha trovato sede tra la rotonda del viale Europa e la provinciale Mammianese, dove fino a qualche tempo fa c’erano le assicurazioni Generali. Uffici e laboratori avranno dimensioni maggiori. Il luogo scelto, tra l’altro, è praticamente vicinissimo al cuore della cittadina del Tau ma, al tempo stesso, in un sito raggiungibile e collegato a tutte le direttrici possibili: area Valdinievole, autostrada Firenze-Mare, Lucca, Bientinese.

Il maggiore spazio interno, inoltre, favorirà l’incremento dei servizi che sono molti, con nuovi macchinari per la diagnostica. Già adesso si possono prenotare ed eseguire analisi, ritirare gli esiti, i campioni, fare visite specialistiche con professionisti che collaborano, attivare convenzioni e molto altro. Tutto questo conferma come via Cavour si stia ormai spopolando di attività. Ci fu persino lo studio per creare una Ztl completa, chiudendo in cima e in fondo corso Cavour. Diversi i negozi che si sono spostati nella zona limitrofa al casello della A11, al netto di quelli che hanno chiuso per sempre. Come da noi anticipato e per rimanere in argomento sanitario, nel 2024, a primavera, anche la storica farmacia Tonini, quasi di fronte a piazza Tripoli da oltre un secolo, andrà in via Gavinana, in un fabbricato più grande e con comodi stalli di sosta per i veicoli che favoriranno ad esempio gli anziani. Diversi, quindi, gli spostamenti.

Massimo Stefanini