Ecco i dodici punti dove conferire gli abiti

Ecco i dodici punti dove dal 15 aprile sarà possibile conferire gli indumenti usati destinati al riuso.

Quattro sono quelli dei Centri Comunali di Sistema Ambiente, erano già attivi ad essi si aggiungono i nuovi individuati grazie all’accordo con le associazioni di volontariato: Centro Comunale S. Angelo in Campo, via Ducceschi - S. Angelo in Campo, apertura al pubblico dal lunedì al sabato 08-18; Centro Comunale Monte San Quirico, via per Camaiore, 1194, Monte San Quirico dal lunedì al sabato ore 09-12/15-18; Centro Comunale di Mugnano, via E. Mattei 721/O, dal lunedì al sabato ore 9-12/15-18: Centro Comunale di Pontetetto, via per Vicopelago, 250 I/L, dal lunedì al sabato ore 08-13; Arciconfraternita di Misericordia Lucca, via Gaetano Luporini, 36 – Lucca, tutti i giorni; Arciconfraternita di Misericordia Lucca, via Cesare Battisti, 2, dal lunedì al venerdì su appuntamento; Associazione Ascolta La mia Voce e Cooperativa Nanina, via per Vicopelago, 250 I/L, Pontetetto, dal lunedì al sabato ore 08-13; Croce Rossa, via Carlo Piaggia, 421, tutti i giorni; Croce Verde, viale Castracani, 468/D, tutti i giorni; Croce Verde di Ponte a Moriano, via Vecchiacchi, 17, da martedì a venerdì ore 08-14; Gruppo Volontariato Vincenziano, via Pisana 255, tutti i giorni.