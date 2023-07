Ecco ”Carta dedicata a te“: In arrivo a Borgo a Mozzano i codici a domicilio

"Carta dedicata a te": in partenza le lettere ai beneficiari. Saranno recapitate nei prossimi giorni le lettere destinate ai beneficiari della carta "Dedicata a te" per l’anno 2023: il sostegno è stato varato dal Governo e i nominativi individuati direttamente dall’Inps. Si tratta di uno strumento grazie al quale quasi un milione e mezzo di famiglie residenti in Italia riceverà la cifra di 382,50 euro una tantum, che potrà essere utilizzata per l’acquisto di beni di prima necessità. Il Comune è il soggetto incaricato all’invio delle lettere: nella comunicazione i beneficiari troveranno un codice personale di riferimento abbinato al codice fiscale che consentirà di ritirare la somma. Sarà sufficiente recarsi presso qualsiasi ufficio postale, a partire dal giorno 5 del mese, presentando il codice ricevuto, un documento di identità e il codice fiscale.