E’ sold out per le tre rappresentazioni di “Perfetti sconosciuti“ La commedia "Perfetti sconosciuti" di Paolo Genovese arriva al Teatro del Giglio di Lucca, mettendo in scena il gioco della verità tra quattro coppie di amici. Uno spettacolo divertente che induce alla riflessione sulle vite segrete che nascondiamo nei nostri cellulari.