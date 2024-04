E’ scomparso Marcello Parducci: "Una vita intera dedicata alla musica"

Si è spento ieri alla soglia degli 84 anni, che avrebbe compiuto fra pochi giorni, Marcello Parducci ex presidente dell’Associazione Musicale Lucchese e ideatore della stagione di concerti di Pieve a Elici: proprio nel paesino collinare versiliese oggi alle 17.30 si terrà la cerimonia funebre. Questo il commosso annuncio sui social del figlio Alessandro: "Ci lascia Marcello, nostro padre, un grande uomo prima di tutto, un appassionato di Musica alla quale ha dedicato la propria vita. Potrete salutarlo dalle 10 alle 16 presso le onoranze funebri Ferrante in via Cervi 1 a Viareggio, la messa si terrà alla Pieve a Elici alle ore 17,30".

Marcello Parducci era stato presidente dell’Associazione Musicale Lucchese dal 1998 al 2016. Ha creato la stagione cameristica invernale e successivamente, nel 2001, il progetto di “Lucca in Musica” che ha portato a Lucca orchestre prestigiose e solisti internazionali di primissimo piano. Era stato costretto a lasciare i progetti proprio per l’aggravarsi delle sue condizioni di salute. Ai familiari le nostre condoglianze.