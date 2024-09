E oltre venti associazioni in piazza a favore del Pride

Appuntamento in piazza San Francesco domani per una serata di musica e cibo, nel giorno che ricorda la liberazione della città, "per dire che la stragrande maggioranza delle e dei lucchesi danno il benvenuto al Pride". L’evento, organizzato da più di venti associazioni, è dalle 18 alle 21, nello spazio all’aperto della piazza: protagonisti un aperitivo in collaborazione con gli Osti di San Francesco con i prodotti del MercoledìBio e artisti e musica di strada. “Abbiamo voluto organizzare questo momento di festa e di partecipazione, per esprimere a piena voce che noi sosteniamo il Pride: una manifestazione che lotta per i diritti di tutte e tutti - sottolineano le associazioni organizzatrici –. L’evento si chiama “Una piazza aperta… e liberata per il Pride!” perché si svolge proprio nel giorno che ricorda la liberazione della Città dal nazifascismo; e perché desideriamo sottolineare che siamo dalla parte dei diritti e contro ogni forma di violenza e discriminazione, pure per l’orientamento sessuale e l’identità di genere. Il nostro invito è aperto e inclusivo: siamo convinti che, pure in questa occasione, Lucca saprà dimostrare a pieno la sua accoglienza e la sua capacità di solidarietà“. Per l’aperitivo è richiesta un’offerta libera.