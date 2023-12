E’ morto Paolo Tardelli. Aveva lavorato per l’Asl nel settore Personale

L’Azienda Usl Toscana nord ovest si unisce al cordoglio per la prematura scomparsa di Paolo Tardelli, che - prima del pensionamento - ha lavorato per molti anni all’Asl, nel settore del Personale (in particolare all’ufficio Concorsi) con grande impegno e serietà. Era stato per alcuni anni anche consigliere comunale a Careggine, dove era nato. Le esequie si sono svolte ieri mattina nella Chiesa di Isola Santa, a Careggine. L’azienda sanitaria rivolge le più sentite condoglianze e un sincerto pensiero di vicinanza alla famiglia.