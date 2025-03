E’ morto il fotografo. Francesco Paganucci. L’addio in S. Leonardo

Era lui il “fotografo del Giannotti“. Tutti lo conoscevano e stimavano, sia professionalmente che umanamente. Francesco Paganucci è stato testimone fedele di tanti eventi importanti della nostra città e delle famiglie. E’ morto in questi giorni per un male che lo aveva colpito da qualche mese. Per tanti anni aveva gestito il negozio di foto in Borgo Giannotti, poi si era ritirato dal lavoro chiudendo l’attività. Per 15 anni ha lavorato nello studio di Foto Alcide che lo ricorda con grande affetto. La sua grande passione, da cui era partito, erano le auto da corsa. Ieri nella chiesa di San Leonardo si sono svolti i funerali.