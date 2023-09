E’ morta Maria Pieroni Era stata capo infermiera al Campo di Marte

Se n’è andata un’altra colonna del vecchio ospedale “Campo di Marte”. È infatti scomparsa Maria Angela Pieroni, a lungo responsabile infermieristica del presidio ospedaliero di Lucca, in pensione dal 2013. La sua vita professionale l’ha trascorsa quasi per intero nel nosocomio cittadino dopo aver iniziato come infermiera a Carignano. Era poi stata caposala in Neurologia e quindi responsabile infermieristica al Campo di Marte. A esprimere il cordoglio alla famiglia sono la direzione aziendale dell’Asl Toscana nord ovest, quella del presidio ospedaliero di Lucca e gli ex colleghi. Esequie oggi alle 15 nella cappella della stanza mortuaria.