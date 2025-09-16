"E’ mancato il gol, ma stiamo crescendo". Milan suona la carica alla sua Lucchese

Da questa stagione è chiamato a difendere i pali della Lucchese. Alberto Milan, classe 2003, è un giocatore d’esperienza che ha già dimostrato di essere un’ottima guida per la difesa. Contro la Real Cerretese, non è stato chiamato a compiere interventi particolarmente difficili, ma nei minuti caldi, quando la squadra ha avuto un vistoso calo e si è sfilacciato, lui ha continuato a fare il suo lavoro, smantellando qualche azione pericolosa di Bouhafa e Ferrara, due centravanti di categoria, tra i più pericolosi di tutto il girone.

"Per come è andata la partita - ha commentato l’estremo difensore rossonero – è un punto che dobbiamo portare a casa e prendercelo. Il primo tempo abbiamo avuto una buona occasione, ma non siamo riusciti a concretizzarla, mentre nel secondo siamo calati nei primi minuti, rischiando qualcosa di troppo e commettendo errori grossi".

Cosa pensa dell’azione dubbia della Cerretese che ha reclamato per un calcio di rigore?

"Non ero nella posizione giusta per vederlo l’azione era al limite. Però posso dire che nel primo tempo ce ne era uno per noi che ci poteva stare".

Sicuramente la Lucchese nel primo tempo ha giocato molto meglio facendo vedere anche buone giocate.

"Nella prima frazione il pallino del gioco l’abbiamo avuto noi in mano, ma anche nel secondo. La Real Cerretese oltre alle occasioni avute, dove ad errori nostri, non ha creato grandi pericolosi. Purtroppo non siamo riusciti a segnare, ma resta il fatto che abbiamo giocato abbastanza bene andando vicini in almeno due situazioni al gol".

Si sono visti anche miglioramenti rispetto alla partita contro la Larcianese di Coppa.

"Assolutamente si. Nella prima di campionato abbiamo fatto sicuramente meglio. Quella con la Larcianese era il nostro esordio ed eravamo un pò contratti. Adesso ci portiamo a casa questo primo gol ed il fatto che non abbiamo subito gol altro fattore importante. Siamo consapevoli che dobbiamo lavorare ancora tanto, ma soprattutto dobbiamo evitare di fare gli errori semplici che purtroppo facciamo".

Avete giocato davanti a quasi 1700 persone, che effetto le ha fatto?

"E’ stato bellissimo. Vogliamo ringraziare per il sostegno che ci hanno dato durante tutti i novanta minuti. Cercheremo sempre di meritare il loro sostegno impegnandoci sempre al massimo ogni volta che scendiamo in campo".

La Lucchese tornerà di nuovo in campo domani alle 18 nella terza giornata di Coppa Italia contro il San Giuliano al Porta Elisa, con i rossoneri che sono in vantaggio nella proprio girone.

Alessia Lombardi