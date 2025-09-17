Corso di lingua italiana per stranieri in biblioteca

Scadranno il prossimo giovedì i termini per l’iscrizione al corso gratuito "Parlare italiano", rivolto a persone straniere che vivono in Italia e hanno il desiderio di riuscire a comunicare meglio attraverso la padronanza della lingua, per poi muoversi con maggiore sicurezza nella vita di tutti i giorni. Il corso si terrà dal 2 ottobre al 18 dicembre alla Biblioteca Comunale di Gallicano, ogni giovedì dalle 9 alle 13 e sarà strutturata da lezioni pratiche, con simulazioni e dialoghi reali, in presenza di due insegnanti in aula per seguire meglio ogni partecipante, ricorrendo anche all’uso di video, podcast, giochi ed esercizi interattivi. Questo permetterà di apprendere le strutture fondamentali della lingua italiana, comunicare in situazioni quotidiane, affrontare attività concrete e approfondire aspetti culturali e stili comunicativi propedeutici ad integrarsi meglio nella società italiana, a orientarsi sul territorio, per accedere ai principali servizi pubblici. Il corso si inserisce nel progetto "BiblioCare" finanziato dalla Provincia di Lucca e vede l’Unione Comuni Garfagnana tra i soggetti partner assieme agli altri referenti del Comitato Tecnico che rappresentano tutti gli istituti della Rete BiblioLucca. Il progetto prevede la realizzazione di 60 corsi di formazione per cittadini, suddivisi in cinque aree tematiche, a cui si aggiungono nove corsi di ulteriori 135 ore per i bibliotecari e archivisti degli istituti che fanno parte della Rete BiblioLucca. Le biblioteche e gli archivi che ospiteranno i corsi in Garfagnana sono in totale cinque: Fosciandora, San Romano di Garfagnana, Molazzana, Castelnuovo di Garfagnana e, appunto, Gallicano. I soggetti delegati alla docenza sono Mestieri Toscana, Consorzio di cooperative sociali per i corsi rivolti alla cittadinanza e Soecoforma, impresa sociale per i corsi dedicati ai bibliotecari e archivisti. Per iscrizioni chiamare : 0583-74593 o scrivere a: [email protected].

