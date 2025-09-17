EcoVadis conferma Lucart leader mondiale

Per il quarto anno consecutivo Lucart si conferma tra i leader mondiali della sostenibilità. Il gruppo cartario multinazionale noto per i brand Tenderly, Lucart Professional e Grazie EcoNatural, ha ottenuto per il quarto anno consecutivo il massimo livello del riconoscimento da parte di EcoVadis, l’agenzia indipendente leader mondiale nelle valutazioni di sostenibilità aziendale, con la valutazione "Platinum". Il rating Platinum viene conferito solo all’1% delle aziende valutate nel mondo da EcoVadis, ad oggi oltre 150.000 in più di 250 settori e 185 Paesi. Con un punteggio complessivo di 89/100, in crescita di 4 punti rispetto all’anno precedente, Lucart conferma il proprio impegno al miglioramento continuo. L’analisi prende in considerazione quattro aree fondamentali della sostenibilità: ambiente, pratiche lavorative e diritti umani, etica e acquisti sostenibili. Lucart ha ottenuto risultati di eccellenza in ciascuna di esse, distinguendosi in particolare per la dimensione ambientale (96/100) e per la solidità delle proprie pratiche di responsabilità sociale e di catena di fornitura. Un risultato che assume ancora più valore nel benchmark del settore cartario, dove Lucart si posiziona ai vertici grazie alla capacità di coniugare innovazione industriale e attenzione alla sostenibilità. "Questo risultato è motivo di orgoglio per tutti noi e conferma la validità del percorso intrapreso, - ha dichiarato Francesco Pasquini, Amministratore Delegato di Lucart. - il riconoscimento di EcoVadis ci incoraggia a proseguire con determinazione nel nostro viaggio verso un modello di sviluppo sempre più sostenibile con l’impegno costante a migliorare le nostre performance".

Ma.Ste.