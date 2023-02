E’ Gianfranco Pucci la guida dei macellai

E’ Gianfranco Pucci il nuovo presidente del sindacato macellai di Confcommercio per le province di Lucca e Massa Carrara. Lunedì sera la nomina, nel corso di una riunione tenutasi nella sede dell’associazione in via Repaci, alla quale hanno preso parte anche il presidente interprovinciale di Confcommercio Rodolfo Pasquini e il presidente onorario di Federcarni Franco Guidi. L’incontro di lunedì è stato l’ideale prosecuzione della serata dello scorso 1 febbraio che aveva registrato, durante una serata di festa del sindacato tenutasi all’interno dell’Hotel Esplanade di Viareggio, la nascita del nuovo Consiglio direttivo. I cui componenti si sono poi dati appuntamento in via Repaci, per procedere alla nomina del presidente. Pucci, titolare della omonima macelleria con sede a Viareggio, avrà come suo vice Cesare Iacopetti della macelleria Cantarelli di Massa. Completano poi il nuovo direttivo anche i Giovanna Masini (dell’azienda Fratelli Masini di Capannori); Valter Domenici (della macelleria Domenici di Lucca); Alessandro Giannini (della macelleria di Altopascio); Iacopo Verdigi ( Lucca).