E’ Billy il campione in ricerca e soccorso. Superata a pieni voti la prova in Piemonte

Ha scavato nei cumuli di neve, ha “cercato“ i “dispersi“ senza pausa e con metodo, e alla fine ha superato ogni prova. Billy è stato la star delle giornate appena trascorse dagli addetti di Anpana in Piemonte dove si è svolto il Corso per Unità Cinofile da Slavina, organizzato da FederMontagna (Ente Nazionale Sicurezza e Soccorso Comprensori Montani) con rilascio di brevetti. Per Anpana Lucca era presente Paolo Fenili, già Istruttore Federale, con Billy mentre per Anpana Torino, Dino Tron con Rumba. Billy è già in possesso di brevetti per ricerca dispersi in superficie e su macerie e per ricerca dispersi da valanghe di 1° livello. I 2 binomi sono stati impegnati ai piedi del Monviso (Paesana, Pian Munè, Crissolo, Pian della Regina) in diverse prove “reali” con figuranti nascosti sotto metri di neve. Le attività si sono svolte tra giornate di sole e altre con nevicate, nevischio e nebbia con visibilità di 10 metri, ma Billy si è comportato sempre alla grande seguendo le direttive e sotto l’occhio vigile di Paolo. Al termine del corso, Paolo con Billy e Dino con Rumba, hanno conseguito il brevetto di 2° livello e potranno, d’ora in poi, operare nella ricerca di dispersi sotto slavine e valanghe.