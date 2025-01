È allarme patenti false . Nove denunce in un anno

Un fenomeno in preoccupante aumento sulle nostre strade e non solo. Sono state ben 9 le denunce elevate per patenti false nel corso del 2024 dalla polizia municipale. “In effetti si tratta di un fenomeno preoccupante che sta aumentando un po’ in tutta Italia – afferma l’assessore alla sicurezza Giovanni Minniti –, per questo i nostri agenti stanno ponendo grande attenzione alla verifica dei documenti di guida e grazie all’occhio allenato sono riusciti a smascherare tutti questi casi che implicano – è bene saperlo – un ulteriore passaggio amministrativo con una perizia condotta da personale specializzato, nel nostro caso la Sezione falso documentale della Polizia Municipale di Pescia, prima di poter passare alla denuncia vera e propria all’autorità giudiziaria”.

Nei casi riscontrati sul territorio comunale sono state falsificate principalmente patenti estere di Polonia e Moldavia e un’autorizzazione per trasporto merci internazionale, ma non sono mancati due casi in cui i conducenti hanno esibito documento totalmente di fantasia, ossia patenti che non tentano di imitare alcun documento di guida ufficiale statale ma che possono ingannare chi non ha dimestichezza con questi tipi di attestato.

I soggetti fermati e denunciati sono risultati tutti regolarmente soggiornanti sul territorio italiano. Inoltre per sette delle nove persone è scattata anche la sanzione amministrativa per guida senza patente prevista dal nuovo codice della strada che prevede una multa 5.300 euro ed il fermo amministrativo del veicolo per tre mesi. Al camionista straniero è stata contestata l’attività di autotrasporto internazionale abusiva con sanzione da 4.130 euro ed il fermo trimestrale del mezzo pesante. Una nuova “frontiera“, quella delle patenti false, che non può che impensierire chiunque si trovi in giro per le strade. A questo si aggiunge il report della polizia stradale che nel 2024 ha elevato 235 sanzioni per la mancanza di cinture di sicurezza, 221 infrazioni contestate a veicoli con assicurazione scaduta, 172 patenti di guida e 391 carte di circolazione ritirate e 226 persone colte alla guida con il cellulare, 97 sanzionati per guida in stato di ebbrezza alcolica. Contestando in totale la bellezza di 17mila infrazioni. A riprova del fatto che i controlli servono eccome.

Laura Sartini