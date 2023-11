Lucca, Dustin Hoffman arriva in città: ciak da fine mese e anche a gennaio

Lucca, 9 novembre 2023 – I riflettori non si spengono sulla città. Anzi. Nei prossimi giorni il centro storico diventerà set cinematografico con l’inizio delle riprese del film evento a firma del regista inglese Peter Greenaway, protagonista il premio Oscar Dustin Hoffman, mentre ancora è “sotto sigillo“ il nome della star al femminile. C’è stato un lieve slittamento sulla tabella di marcia, anche per via degli stand Comics in fase di rapido smontaggio.

La troupe sarà all’opera da fine mese, e la sua presenza in città in qualche modo si prolungherà rispetto al previsto. Infatti farà una pausa nel periodo natalizio, per poi riprendere a girare anche nel mese di gennaio. Questo consentirà di gestire meglio anche eventuali “bizze“ del meteo che potrebbe altrimenti mettere a repentaglio scene particolarmente complicate. Le location nel mirino del genio Greenaway saranno in particolare piazza San Michele, piazza San Frediano, l’Anfiteatro, Palazzo Pfanner, via Fillungo, piazza San Francesco, Torre Guinigi, i sotterranei delle Mura, in particolare il baluardo San Martino che collega piazza Santa Maria agli Spalti. Il conto alla rovescia è iniziato, mentre resta ancora l’incognita sul titolo del film: “Lucca Mortis“, come era stato battezzato sin dall’inizio, oppure “The towers’ stories“? Il dilemma per ora resta, ma l’importante è che la città ne sia assolutamente protagonista, come in effetti sarà. La trama dovrebbe tracciare la vita di un uomo anziano (Dustin Hoffman, appunto) e del suo passato; la vicenda è ambientata nel 2001, anno horribilis che ricorda il drammatico crollo delle Torri Gemelle. Lo sportello cinema del Comune, e in particolare l’assessore Remo Santini, da tempo e praticamente ogni giorno, stanno coordinando le operazioni.

“Il nostro impegno sta anche nel cercare di attutire al massimo quelli che potranno essere i disagi per la cittadinanza nelle settimane delle riprese – spiega l’assessore Santini –. E’ chiaro che questo film, dal cast stellare, è un’occasione unica per la nostra città. Mi auguro che l’entusiasmo per questa preziosa opportunità possa risultare contagioso“.