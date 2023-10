Si cercano comparse per il film con Dustin Hoffman: Lucca presa d’assalto

Lucca, 25 ottobre 2023 – E’ un’accoglienza calorosa ed entusiastica oltre ogni aspettativa quella che la città ha riservato alla produzione The Family, che ha messo concretamente piede in centro storico per il via ai casting in vista delle riprese del film internazionale di Peter Greenaway. In centinaia si sono radunati fin dalle ore 8.30 davanti allo Spazio Cred di via Sant’Andrea, messo a disposizione dall’amministrazione comunale, per partecipare ai provini che si sono svolti a partire dalle 11. Nonostante la pioggia, l’affluenza è stata incessante e continuativa, con la supervisione della struttura operativa della produzione, coadiuvata e supportata dagli uffici comunali coordinati dall’assessore Remo Santini.

Folla per il casting (Alcide)

Le selezioni di comparse e figuranti proseguiranno anche giovedì 26 ottobre, sempre allo Spazio Cred dalle ore 11 alle ore 19. I casting sono aperti a tutti e la produzione informa di ricercare, nello specifico, comparse maggiorenni (dai 18 anni in su) e minorenni (dai 7 ai 10 anni), che dovranno presentarsi accompagnati da un genitore o da una persona delegata dalla famiglia. Per partecipare non è richiesto nessun appuntamento: basterà semplicemente essere presenti nei giorni indicati, durante le fasce orarie suggerite.

Mentre il regista Greenaway sta tenendo e pianificando i sopralluoghi in città, crescono quindi attesa ed entusiasmo per l’avvicinarsi del progetto cinematografico più grande che abbia mai coinvolto Lucca ed il suo territorio. Si prevedono infatti anche per domani centinaia di presenze allo Spazio Cred, tra cittadini ed appassionati desiderosi di vivere un’esperienza lavorativa unica nel suo genere, al fianco del premio Oscar Dustin Hoffman e di un cast che si preannuncia di primissimo livello.