Due rotatorie e scuola di musica. Sopralluogo della commissione

Due opere pubbliche fondamentali che stanno per vedere la luce, anche se il parto si è rivelato piuttosto difficile. In particolare quello della doppia rotatoria a Lunata. La commissione consiliare Lavori Pubblici presieduta dal consigliere Gianni Campioni (presenti anche gli esponenti dell’opposizione), ha compiuto un sopralluogo alla presenza del vice sindaco Matteo Francesconi al cantiere delle due rotonde in fase di ultimazione all’incrocio tra via Pesciatina e via della Madonnina e tra via Pesciatina e via dell’Ave Maria a Lunata e alla sede della scuola civica di musica di Zone dove sono quasi ultimati gli importanti lavori di riqualificazione. Nel corso del sopralluogo alle rotatorie, è stato verificato che i lavori stanno procedendo come da programma. Già realizzato l’ampliamento del margine carrabile di entrambe le rotatorie per migliorare il transito dei mezzi pesanti. Sono in corso i lavori per la realizzazione delle due nuove aree di parcheggio, quella dell’attuale parcheggio privato dell’istituto di credito e quella posta all’incrocio con via dell’Ave Maria, per un totale di 26 posti auto.

Successivamente si procederà alla realizzazione della pavimentazione dei rondò, dei cordoli di delimitazione delle corsie e all’installazione della nuova illuminazione. Opera attesa da decenni, cantiere al via a gennaio 2024, sarà pronta tra poche settimane. Anche la statua della Madonnina, venerata da sempre dai capannoresi e non solo, sarà rimessa al posto originario, completamente restaurata. Successivamente, la commissione consiliare ha inoltre potuto constatare che l’importante intervento di riqualificazione della sede della scuola civica di musica di Zone è in dirittura d’arrivo. Grazie a quest’opera è stato realizzato un nuovo manto di copertura e sono state insonorizzate tutte le aule tramite l’installazione di controsoffitti e pareti ad hoc, perché l’acustica diventa fondamentale in questo tipo di attività. E’ stato anche riqualificato l’ingresso della scuola e ristrutturati due servizi igienici, di cui uno per persone con disabilità. I lavori prevedono anche la revisione e l’adeguamento dell’impianto elettrico, la sostituzione delle porte per rendere la struttura accessibile e la risistemazione degli spazi esterni. Prossimo step la cittadella dello sport.

Massimo Stefanini