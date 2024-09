Due milioni per le scuole. Lavori ad aule, palestre, giardini e servizi igienici

Per rendere gli ambienti scolastici sempre più confortevoli e adatti alle esigenze formative dei bambini e dei ragazzi, l’amministrazione comunale ha destinato oltre 2 milioni e mezzo di risorse che si sono tradotti in una lunga serie di cantieri svoltisi questa estate e che hanno riguardato il miglioramento non solo degli spazi interni ed esterni, ma anche i servizi igienici e l’accessibilità degli edifici.

Sono terminati i cantieri all’asilo nido “Il Pulcino“ di San Vito, dove sono stati realizzati servizi igienici accessibili e opere per la climatizzazione degli ambienti: resta da completare il servizio igienico dei lattanti che verrà realizzato durante le vacanze di Natale. Alla scuola primaria “Dante Alighieri“ e alla scuola d’infanzia “Il Girasole“ è stato installato un ascensore che consentirà di raggiungere tutti i piani, con il completo abbattimento delle barriere architettoniche. Alla scuola d’infanzia “Il Giardino“ e alla scuola primaria “Pascoli“ sono terminati i lavori di messa in sicurezza iniziati nell’estate del 2022: in corso le opere di finitura. Alla scuola primaria e dell’infanzia “Giusti“ di Sant’Anna sono state sostituite le pavimentazioni interne danneggiate e alle scuole “Chelini“ di San Vito riqualificate le due palestre.

Alla scuola d’infanzia sempre di San Vito sono state rifatte le facciate e la pavimentazione esterna, mentre alla primaria di San Pietro a Vico si stanno completando gli interventi di riqualificazione della facciata e degli interni, al termine anche i lavori per la costruzione di un parcheggio. Alla primaria “Collodi“ sono stati realizzati nuovi servizi igienici accessibili e all’asilo nido “Kirikù“ della Cappella Bassa, un nuovo impianto di climatizzazione mentre si sta sostituendo il generatore di calore. Lavori in corso per la copertura dei locali Club Job e Anffas alla scuola “Chelini“. L’intervento di restauro e risanamento della succursale della scuola primaria “Radice“ e della scuola paritaria “Don Aldo Mei“, a causa delle rinuncia della prima ditta appaltatrice, è potuto iniziare in questi giorni. L’organizzazione del cantiere, della durata di 300 giorni, è stato accuratamente pianificato per garantire la sicurezza delle due scuole.

Sono invece terminati i lavori di straordinaria manutenzione dei servizi igienici a Balbano e in fase di ultimazione gli efficientamenti energetici della scuola d’infanzia di Moriano, della scuola d’infanzia e primaria di Nave e degli asili di San Concordio e San Vito. E’ in fase di affidamento l’appalto per la manutenzione degli impianti di rilevazione degli incendi agli asili “Gulliver“ e “Acquario“. Alla scuola “Collodi“ di San Concordio è stata affidata la progettazione per regimare le acque piovane causa di frequenti allagamenti. Quanto agli spazi esterni, oltre all’ordinaria manutenzione dei mesi estivi, a breve al via i lavori per la riqualificazione dei giardini delle scuole dell’infanzia e primaria di San Marco e dell’infanzia di San Michele di Moriano.