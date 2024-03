Due milioni e mezzo di risorse per le imprese. Domani si svela il bando

Ben 2.5 milioni di euro per le imprese del territorio delle province di Lucca, Massa Carrara e Pisa: approvati dalla Giunta camerale 4 bandi per la concessione di contributi alle imprese che hanno subito calamità naturali, per favorire la digitalizzazione, le certificazioni, l’internazionalizzazione e la partecipazione a mostre e fiere. Si tratta di agevolazioni che vanno supportare gli stessi ambiti di investimento del 2023 e che avevano già allora riscosso molto interesse tanto che in poco tempo le risorse si erano esaurite. Il bando sarà illustrato domani alle 15 al Polo Tecnologico Lucchese.